K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1530: Partnertausch
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird erstochen in einem Swingerclub aufgefunden. Seine Sexpartnerin war zur Tatzeit angeblich auf der Toilette. Seine Ehefrau hatte Sex nur ein paar Türen weiter. Keiner will etwas bemerkt haben. Aber je länger die Kommissare unter den Swingern ermitteln, desto klarer wird eins: So reibungslos, wie behauptet, lief der Partnertausch nicht ab. Führten Lügen, Intrigen und Eifersucht letztlich zum Mord?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1