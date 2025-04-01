K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 16: Atemnot
23 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12
In der Silvesternacht vor einem Jahr wurde ein junges Mädchen von einem maskierten Mann brutal vergewaltigt. Der Täter konnte nie gefasst werden. Jetzt, ein Jahr später, sitzt die 17-Jährige plötzlich in einem Cafe Rücken an Rücken mit ihrem Peiniger, so denkt sie zumindest. Sie meint, den Täter von damals an der Stimme wiedererkannt zu haben. Doch reicht der Hinweis aus, um den Mann als Vergewaltiger zu überführen?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1