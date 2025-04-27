Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die kleine Frau Grass

SAT.1Staffel 9Folge 171vom 27.04.2025
Die kleine Frau Grass

Die kleine Frau GrassJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 171: Die kleine Frau Grass

22 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12

Schock-Anruf bei Kommissar Grass: In panischer Angst und voller Verzweiflung ruft eine Ex-Freundin des Kommissars bei den Ermittlern an. Sie wird von einem fremden Mann quer durch die Stadt gejagt. Sie fleht Kommissar Grass an, ihre Tochter in Sicherheit zu bringen.

