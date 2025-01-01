K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 172: Jahrestag
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird direkt vor seinem Haus überfahren - und das gleich zwei Mal! Die Verdächtigen sind seine sitzengelassene Ex-Frau und sein betrogener ehemaliger Geschäftspartner. Beide haben kein Alibi, beide machen keinen Hehl aus ihrem Hass gegen das Opfer - und sie sind ein Paar. Haben sie die grausame Tat gemeinsam begangen?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1