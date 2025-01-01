Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ungleiche Komplizen

SAT.1Staffel 9Folge 173
Ungleiche Komplizen

Ungleiche KomplizenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 173: Ungleiche Komplizen

23 Min.Ab 12

Millionärstochter spurlos verschwunden! Die Eltern der 19-jährigen Sarah S. kommen um vor Sorge: Seit zwei Tagen ist ihre Tochter wie vom Erdboden verschluckt. Die Fahndung läuft auf Hochtouren, die Kommissare gehen jedem Hinweis und jeder Spur nach, doch Sarah bleibt verschollen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen