K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 175: Tour de Mord
22 Min.Folge vom 27.06.2022Ab 12
Nach einem schweren Verkehrsunfall lässt ein Autofahrer einen Radfahrer halb tot im Straßengraben liegen. Der erst 20-jährige Rennrad-Profi stirbt noch am Unfallort. Ein klassischer Unfall mit Fahrerflucht? Daran kommen schnell Zweifel auf.
