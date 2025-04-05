K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 27: Spiel mit dem Feuer
23 Min.Folge vom 05.04.2025Ab 12
Ein 17-jähriger Schüler findet in der Villa seiner Eltern eine schwerverletzte Frau. Der Junge hat das Opfer noch nie zuvor gesehen. Auch sonst ist sie niemandem bekannt. Noch bevor sie befragt werden kann, fällt die Frau ins Koma. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Wer ist die Frau und was ist in der Villa geschehen?
