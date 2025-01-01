K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 34: Skrupellose Hetzkampagne
23 Min.Ab 12
Ein Baby wird aus seinem Kinderbettchen entführt. Die junge Mutter hatte den kleinen Niklas nur kurz allein in der Wohnung gelassen - behauptet sie. Eine Journalistin deckt jedoch die Lüge auf: Zur Tatzeit saß sie nämlich betrunken in einer Kneipe. Die Zeitung startet eine beispiellose Hetzkampagne gegen die angebliche Rabenmutter. Hat sie selbst etwas mit dem Verschwinden ihres Babys zu tun?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1