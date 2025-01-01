K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 35: Entehrt
23 Min.Ab 12
Ein junger Mann kommt verschämt ins K11. Seit einer Partynacht erinnert er sich an nichts mehr, wachte mit furchtbaren Schmerzen in seinem Auto auf. Seine schlimme Befürchtung: Er wurde mit Drogen betäubt und vergewaltigt. Die Spuren an seinem Körper lassen keinen Zweifel zu. Für die Kommissare beginnt ein schwerer Fall ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1