K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 37: Giftige Beziehung
23 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12
Giftanschlag am Frühstückstisch: Eine Ehefrau muss zusehen, wie ihr Mann grausam erstickt. Ihr Lebensmittelhändler macht sich große Vorwürfe. Er hat einen Drohbrief ignoriert, in dem der Blausäureanschlag angekündigt wurde. Ein weiteres Erpresserschreiben folgt. Die Kommissare müssen schnell handeln ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1