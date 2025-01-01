Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Heißer Mordversuch

SAT.1Staffel 9Folge 38
Heißer Mordversuch

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 38: Heißer Mordversuch

23 Min.Ab 12

Ein schreckliches Ereignis spielt sich in einem Fastfood-Restaurant mitten in der Nacht ab. Eine Angestellte wird brutal angegriffen und mit dem Gesicht in die Friteuse gedrückt. Die Frau überlebt schwerverletzt, doch sie wird lebenslang entstellt bleiben. Wer ist für diese furchtbare Tat verantwortlich?

