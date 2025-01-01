K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 38: Heißer Mordversuch
23 Min.Ab 12
Ein schreckliches Ereignis spielt sich in einem Fastfood-Restaurant mitten in der Nacht ab. Eine Angestellte wird brutal angegriffen und mit dem Gesicht in die Friteuse gedrückt. Die Frau überlebt schwerverletzt, doch sie wird lebenslang entstellt bleiben. Wer ist für diese furchtbare Tat verantwortlich?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1