K 11 - Kommissare im Einsatz

Auf der Flucht

SAT.1Staffel 9Folge 43
K 11 - Kommissare im Einsatz

22 Min.Ab 12

Während der Überführung eines Kronzeugen kommt es vor dem Gerichtsgebäude zu einer wilden Schießerei. Zwei Polizisten sterben im Kugelhagel. Der Kronzeuge konnte den Tätern entkommen, doch jetzt fehlt jede Spur von ihm. Für die Kommissare vom K11 beginnt eine gefährliche Hetzjagd. Können sie den wichtigen Zeugen vor den Killern finden?

SAT.1
