K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 45: V-Max
22 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12
In der Stadt nimmt die Zahl der Autodiebstähle drastisch zu. Im Visier der Diebe: teure US-Sportwägen. Als beim letzten Überfall ein Autobesitzer getötet wird, mobilisieren die Kommissare alle verfügbaren Kräfte. Die Bande geht über Leichen und muss gestoppt werden, bevor noch weitere Menschen zu Schaden kommen. Eine rasante Jagd beginnt ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1