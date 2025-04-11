K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 46: Blutspuren
22 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12
Als ein Geschwisterpaar von einem Freizeitcamp nach Hause kommt, sind die Eltern spurlos verschwunden - keine Nachricht, ihre Handys liegen zu Hause. Als die Kommissare im Teppich eine große Menge Blut entdecken, müssen sie vom Schlimmsten ausgehen. Doch es gibt keine Einbruchsspuren und es wurde nichts gestohlen. Was hat sich in der Villa abgespielt?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1