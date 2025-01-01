K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 48: Das 50.000-Euro-Baby
22 Min.Ab 12
Die fünf Monate alte Lilly wird gekidnappt. Die Eltern weigern sich, zur Polizei zu gehen. Als die Kommissare Tage später von der Entführung erfahren, scheint bereits alles verloren zu sein. Der Vater, selbst noch ein halbes Kind, tut alles, um die Ermittlungen zu sabotieren. Was wollen die jungen Eltern vertuschen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1