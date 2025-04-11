K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 49: Der Scharlatan
23 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12
Ein junges Mädchen liegt ermordet im Wald. Es ist wie ein Engel aufgebahrt und der Leichnam bizarr geschmückt. Haben es die Kommissare mit einem Ritualmord zu tun? Die Tote wurde vor drei Jahren von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Durch einen Brief können die Kommissare herausfinden, dass das Mädchen zuletzt in einer mysteriösen Kommune gelebt hat. Als sich Kommissarin Rietz in die Kommune einschleust, wird schnell klar, dass der Mörder hier zu finden ist ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1