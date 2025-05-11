Zum Inhalt springenBarrierefrei
Intrigantenstadl

SAT.1Staffel 9Folge 497vom 11.05.2025
Folge 497: Intrigantenstadl

23 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12

Der neue Star am Volksmusikhimmel erhält massive Morddrohungen und bittet die Kommissare des K11 um Hilfe, bricht aber bei ihrem ersten Treffen plötzlich tot zusammen. Todesursache ist eine Atemlähmung - verursacht durch eine Überdosis Atropin. Wer hatte ein Motiv, ihm das Gift zu verabreichen? Schnell gibt es einige Verdächtige, und die Fassade der heilen Volksmusikwelt beginnt zu bröckeln ...

