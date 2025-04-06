Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Frischfleisch

SAT.1Staffel 9Folge 52vom 06.04.2025
Frischfleisch

FrischfleischJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 52: Frischfleisch

23 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12

Im Pool eines 45-jährigen Unternehmers wird ein halbnacktes Mädchen tot aufgefunden - erwürgt mit seinem eigenen Bikinioberteil. Der Hausherr und seine Ehefrau kennen das Opfer gut. Es ist die 17-jährige Nachbarstochter, die für das Paar angeblich wie eine Tochter war. Doch bei der Obduktion stellt sich heraus, dass das minderjährige Mädchen vor seinem Tod noch Sex hatte. Wurde der Schülerin ein brutales Sexspiel zum Verhängnis?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen