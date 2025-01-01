Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlüssel zur Wahrheit

SAT.1Staffel 9Folge 56
22 Min.Ab 12

Albtraum im Hotel: Ein junger Mann wird von einem Unbekannten niedergeschlagen. Als er aufwacht, liegt seine Freundin erstochen neben ihm. Mit Hilfe eines Phantombildes finden die Kommissare einen Verdächtigen. Doch der hat ein Alibi. Das Opfer ist aber nach wie vor von dessen Schuld überzeugt. Was ist in der Nacht wirklich in dem Hotelzimmer passiert?

