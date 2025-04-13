K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 57: Der verlorene Sohn
23 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12
Ein Polizeischüler wird auf dem Gelände seiner Schule erschossen. In seinem Zimmer finden die Kommissare ein Video, das ihn beim Sex mit einer Prostituierten zeigt. Allerdings leugnen diese und ihr Zuhälter, den jungen Mann gekannt zu haben. Wurde der Polizeischüler mit dem Sexvideo erpresst? Oder kosteten ihn seine Beziehungen zum Rotlichtmilieu das Leben?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1