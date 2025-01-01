Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Ruhe

SAT.1Staffel 9Folge 57
Tödliche Ruhe

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 57: Tödliche Ruhe

23 Min.Ab 12

Schrecklicher Fund in einer Tischlerei: Der Tischlermeister liegt qualvoll erstickt in einem frisch lackierten Sarg. Der Mann hatte keine Chance, sich selbst zu befreien. Vier Stunden Todeskampf musste er durchleiden, bevor ihm die Luft ausging. Unter den Angestellten machen die Ermittler die Hauptverdächtigen aus. Wer von ihnen wünschte dem Chef einen so grausamen Tod?

