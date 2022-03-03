Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ausgebremst

SAT.1Staffel 9Folge 59vom 03.03.2022
Ausgebremst

AusgebremstJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 59: Ausgebremst

22 Min.Folge vom 03.03.2022Ab 12

Eine junge Frau rast mit ihrem Wagen frontal gegen einen Baum. Sie wird schwer verletzt. Was zunächst wie ein Unfall aussah, entpuppt sich als Mordanschlag - die Bremsleitungen wurden durchtrennt. Die Kommissare finden heraus, dass der Wagen eigentlich dem Freund des Opfers gehört. Hat der Anschlag ihm gegolten?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen