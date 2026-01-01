Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ausgebremst

SAT.1Staffel 9Folge 59
Folge 59: Ausgebremst

22 Min.Ab 12

Eine junge Frau rast mit ihrem Wagen frontal gegen einen Baum. Sie wird schwer verletzt. Was zunächst wie ein Unfall aussah, entpuppt sich als Mordanschlag - die Bremsleitungen wurden durchtrennt. Die Kommissare finden heraus, dass der Wagen eigentlich dem Freund des Opfers gehört. Hat der Anschlag ihm gegolten?

