K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 59: Ausgebremst
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau rast mit ihrem Wagen frontal gegen einen Baum. Sie wird schwer verletzt. Was zunächst wie ein Unfall aussah, entpuppt sich als Mordanschlag - die Bremsleitungen wurden durchtrennt. Die Kommissare finden heraus, dass der Wagen eigentlich dem Freund des Opfers gehört. Hat der Anschlag ihm gegolten?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© Sat.1