K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 63: Sternschnuppen
23 Min.Ab 12
Brutaler Mord an einem Schulmädchen: Die Ermittlungen im Umfeld des Opfers ergeben, dass das junge Mädchen Karriere als Sängerin machen wollte. Kurz vor dem Mord sollte die Teenagerin tatsächlich einen Plattenvertrag bekommen. Wer hat ihr den Erfolg missgönnt?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1