K 11 - Kommissare im Einsatz

Sternschnuppen

SAT.1Staffel 9Folge 63vom 29.03.2025
Folge 63: Sternschnuppen

23 Min.Folge vom 29.03.2025Ab 12

Brutaler Mord an einem Schulmädchen: Die Ermittlungen im Umfeld des Opfers ergeben, dass das junge Mädchen Karriere als Sängerin machen wollte. Kurz vor dem Mord sollte die Teenagerin tatsächlich einen Plattenvertrag bekommen. Wer hat ihr den Erfolg missgönnt?

