K 11 - Kommissare im Einsatz

Opfer der Gier

SAT.1Staffel 9Folge 64
Folge 64: Opfer der Gier

23 Min.Ab 12

Eine Frau meldet Schüsse im Nachbarhaus. Als die Kommissare am Tatort eintreffen, bietet sich Ihnen ein grausamer Anblick: Ein Ehepaar wurde kaltblütig erschossen. Die Kommissare finden die Tochter des Hauses völlig verstört im Schrank. Das Mädchen spricht kein Wort. Musste es den Mord an seinen Eltern mit ansehen?

