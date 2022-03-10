K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 66: Strip in den Tod
23 Min.Folge vom 10.03.2022Ab 12
Eine Stripperin wird in ihrem neuen Traumhaus überfallen - ihr Verdacht: Die feine Nachbarschaft steckt hinter dem feigen Anschlag. Und tatsächlich: Niemand aus der Straße lässt bei den Kommissaren ein gutes Haar an der neuen Bewohnerin. Die Frauen fürchten um ihre Männer und den guten Ruf des Viertels ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1