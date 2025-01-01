K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 68: Sexfalle Internet
23 Min.Ab 12
Eine besorgte Mutter meldet ihre Tochter als vermisst. Zuletzt hatte sich das Mädchen mit einer Freundin und zwei unbekannten Jungs aus dem Internet getroffen. Die Freundin taucht wieder auf, kann sich aber an fast nichts erinnern. Offenbar wurden die Mädchen mit KO-Tropfen außer Gefecht gesetzt. Eine ärztliche Untersuchung der Freundin bestätigt außerdem: Sie wurde sexuell missbraucht. Was haben die Internettäter mit dem zweiten Mädchen vor?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1