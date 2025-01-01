K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 69: Überfall am Sexparkplatz
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau gerät nachts in eine vermeintliche Polizeikontrolle. Sie wird vergewaltigt. Der angebliche Täter: ein Freund und Kollege von Kommissar Naseband. Die Beweislast ist erdrückend. Das Opfer kann den Verdächtigen sogar identifizieren. Dennoch glaubt der Kommissar seinem Freund. Traut er wirklich dem Richtigen?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1