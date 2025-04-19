Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Alte Wunden

SAT.1Staffel 9Folge 73vom 19.04.2025
Alte Wunden

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 73: Alte Wunden

23 Min.Folge vom 19.04.2025Ab 12

Eine junge Frau wird am helllichten Tag brutal in ihrer Wohnung vergewaltigt. Der Täter hinterlässt keine Spuren, es gibt keinen einzigen Anhaltspunkt. Doch am Tatort taucht eine ehemalige Kollegin von Kommissarin Rietz auf. Sie wurde vor einem Jahr ebenfalls Opfer einer Vergewaltigung. Zufall? Oder gibt es eine Verbindung zwischen der Ex-Kollegin und dem aktuellen Fall?

