K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 74: Tod unter Freunden
23 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen wird halbnackt und erdrosselt in einem Abrisshaus gefunden. Der Tatort war der heimliche Treffpunkt ihrer Clique. Die Freunde scheinen zunächst erschüttert. Aber die Fassade bröckelt, als die Kommissare herausfinden, dass Lügen und Intrigen den Alltag der Clique bestimmen. Fast alle haben ein Motiv für die Tat. Doch war wirklich einer von ihnen in der Lage zu morden?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1