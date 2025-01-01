Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderischer Brieffreund

SAT.1Staffel 9Folge 75
Folge 75: Mörderischer Brieffreund

23 Min.Ab 12

Ein toter Architekt beschäftigt die Kommissare vom K11. Alle Indizien sprechen für die Ehefrau als Täterin. Sie versucht, die Kommissare auf eine falsche Spur zu führen und verheimlicht wichtige Details. Doch als der Mord geschah, war sie nachweislich in einer anderen Stadt - 600 Kilometer entfernt vom Tatort! Welches Detail übersehen die Kommissare?

