Liebe Schwester, tote Schwester

SAT.1Staffel 9Folge 78vom 20.04.2025
23 Min.Folge vom 20.04.2025Ab 12

Mord im Luxusappartement: Eine erfolgreiche Geschäftsfrau wird brutal erstochen. Alles spricht für ein Verbrechen aus Leidenschaft. Doch die Ermittler finden keinen Hinweis auf einen Mann in dem Leben der Toten. Da taucht die Zwillingsschwester der Ermordeten auf und gibt den Kommissaren vom K11 ganz neue Rätsel auf ...

SAT.1
