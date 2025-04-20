Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein Opfer zu viel

SAT.1Staffel 9Folge 80vom 20.04.2025
Ein Opfer zu viel

Ein Opfer zu vielJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 80: Ein Opfer zu viel

23 Min.Folge vom 20.04.2025Ab 12

Ein zehnjähriger Junge wird auf dem Weg nach Hause von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer flieht vom Unfallort. Schon bald stellt sich heraus, dass der Unfallwagen einer Frau gehört, die in der Nachbarschaft von allen gehasst wird. Doch sie beteuert ihre Unschuld. Während der Junge im Krankenhaus um sein Leben kämpft, eskaliert der Streit unter den Nachbarn - und es gibt ein weiteres Opfer ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen