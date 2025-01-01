K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 81: Enttäuschte Liebe
Ein Sexualstraftäter wird während eines Freigangs brutal ermordet. Der Vater seines damaligen Opfers wollte mit allen Mitteln die baldige Entlassung des Vergewaltigers verhindern. Hat er den Peiniger seiner Tochter zur Strecke gebracht? Als die Kommissare obszöne Briefe finden, die der Häftling dem Opfer vor Kurzem noch geschrieben hat, erhärtet sich der Verdacht ...
