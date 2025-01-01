Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Liebe, Diebe, Triebe

SAT.1Staffel 9Folge 82
Liebe, Diebe, Triebe

Liebe, Diebe, TriebeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 82: Liebe, Diebe, Triebe

22 Min.Ab 12

Eine 44-jährige Frau überrascht mitten in der Nacht einen Einbrecher im Wohnzimmer. Sie schießt und tötet den Mann. Ein klarer Fall von Notwehr wie es scheint. Doch dann kommt ein pikanter Hinweis ans Tageslicht, der die Kommissare zweifeln lässt. War der Mann im Wohnzimmer doch kein unbekannter Einbrecher?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen