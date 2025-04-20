K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 84: Mysteriöse Entführung
21 Min.Folge vom 20.04.2025Ab 12
Ein Ehepaar hat ein Erpresservideo erhalten. Es soll 200.000 Euro zahlen, wenn es seine Tochter lebend wiedersehen will. Aber die beiden haben überhaupt keine Kinder. Zudem lebt das Ehepaar von Hartz IV und kann keinesfalls das gewünschte Lösegeld zahlen. Für die Kommissare ein Rätsel. Liegt hier etwa eine tragische Verwechslung vor? Wer ist die junge Frau und wer sollte ursprünglich erpresst werden?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1