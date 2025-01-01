Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 9Folge 85
Folge 85: Die Studentin

23 Min.Ab 12

Der Mord an einer 22-jährigen BWL-Studentin gibt den Kommissaren vom K 11 Rätsel auf. Die junge Frau wurde halbnackt auf dem Boden eines Hotelzimmers gefunden. Neben ihr liegen sexy Dessous und andere aufreizende Klamotten. Der Verdacht: Sie hat sich prostituiert um das Studium finanzieren zu können. Ist das Opfer dabei an den Falschen geraten?

