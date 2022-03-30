Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schlagabtausch

SAT.1Staffel 9Folge 86vom 30.03.2022
Schlagabtausch

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 86: Schlagabtausch

23 Min.Folge vom 30.03.2022Ab 12

Eine junge Frau kommt mit schweren Verletzungen im Gesicht ins Kommissariat. Sie wurde von ihrem Freund verprügelt - anscheinend nicht zum ersten Mal. Endlich bringt sie den Mut auf, den gewalttätigen Mann anzuzeigen. Doch die Kommissare können ihm nichts nachweisen und müssen ihn wieder freilassen.

