K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 9: Grüße aus Athen
22 Min.Ab 12
Überfall auf ein Juweliergeschäft: Ein maskierter Mann nimmt Kunden und den Besitzer als Geiseln. Die Kommissare sind sofort vor Ort und umstellen das Gebäude. Einzige Forderung des Täters: ein Fluchtwagen. Kurz vor dem Austausch der Geiseln bricht plötzlich der Kontakt zum Juweliergeschäft ab und die Kommissare tappen in eine raffinierte Falle ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
