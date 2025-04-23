K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 90: Verräterische Liebe
21 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12
Ein junger Graffiti-Künstler wird brutal erschlagen. Unter Verdacht gerät sein Mitbewohner. Wollte der seinen größten Konkurrenten ausschalten? Doch dann rückt ein bekannter Galerist ins Visier der Ermittlungen. Er soll unglücklich in den Toten verliebt gewesen sein ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1