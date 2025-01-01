Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Nach Feierabend

SAT.1Staffel 9Folge 91
Nach Feierabend

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 91: Nach Feierabend

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird hinterrücks niedergeschlagen. Schwer verletzt bleibt sie in einer KFZ-Werkstatt liegen. Erst Stunden später finden sie zwei Kollegen. Das Opfer verhält sich merkwürdig. Weiß sie etwa, wer ihr das angetan hat? Und wenn ja, warum will sie den Täter decken? Die Ermittlungen ergeben noch mehr Ungereimtheiten. Das Bild der braven Auszubildenden fängt mehr und mehr an zu bröckeln ...

