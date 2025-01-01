K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 92: In aller Freundschaft
21 Min.Ab 12
Ein alter Schulfreund von Kommissar Ritter steckt in Schwierigkeiten. Nach einem selbst verschuldeten Motorrad-Unfall werden bei ihm eine geladene Waffe und Fotos von einem vorbestraften Drogendealer gefunden. Was hatte der Schulfreund vor? Noch bevor er dazu befragt werden kann, verschwindet er aus dem Krankenhaus ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
