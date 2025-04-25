K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 95: Blutiger Alleingang
23 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12
Ein stadtbekannter Zuhälter stirbt unter mysteriösen Umständen in einer Tiefgarage. Die 18-jährige Sandy H. findet die Leiche nur wenige Minuten nach der Tat. Die Kommissare vom K11 nehmen die Ermittlungen auf. Doch schon bald gerät die junge Frau selbst in Gefahr. Will der Mörder auf Nummer sicher gehen und die mögliche Zeugin aus dem Weg räumen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1