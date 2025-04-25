Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord um Mitternacht

SAT.1Staffel 9Folge 96vom 25.04.2025
Mord um Mitternacht

Mord um MitternachtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 96: Mord um Mitternacht

23 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12

Als ein Student nach einer Party nach Hause kommt, findet er seine Freundin erstochen in ihrem Zimmer. Weder er noch die Mutter können sich die grausame Tat erklären. Und der Horror hört nicht auf: Seit der Mordnacht fehlt auch von dem Mitbewohner der Ermordeten jede Spur. Was ist in der Nacht wirklich geschehen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen