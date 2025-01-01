Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Aus dem Kindersitz entführt

SAT.1Staffel 9Folge 98
Aus dem Kindersitz entführt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 98: Aus dem Kindersitz entführt

22 Min.Ab 12

Ein Alptraum für jede Mutter: Ihr Baby wird am helllichten Tag aus dem Auto entführt. Die junge Frau verdächtigt ihren Exfreund. Die Kommissare vom K11 arbeiten auf Hochtouren, um das Kind zu finden. Doch bald werden sie skeptisch: Die Zeitangaben der Mutter stimmen nicht. Was ist wirklich mit dem Neugeborenen passiert?

