K 11 - Kommissare im Einsatz

Tote Ware

SAT.1Staffel 9Folge 99vom 26.04.2025
Folge 99: Tote Ware

21 Min.Folge vom 26.04.2025Ab 12

Ein Sicherheitsbeamter bekommt einen Schock fürs Leben: Beim Rundgang in einem Bestattungsinstitut findet er in einem Sarg einen noch lebenden Mann. Noch bevor die Kommissare am Tatort sind, erliegt dieser seinen schweren Verletzungen. Vor seinem Tod hat der Mann noch einen Namen gesagt - den des Mörders? Kommissar Naseband kennt diesen Namen: Er gehört zu einer Frau aus seiner Vergangenheit ...

