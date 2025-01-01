K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 99: Tote Ware
21 Min.Ab 12
Ein Sicherheitsbeamter bekommt einen Schock fürs Leben: Beim Rundgang in einem Bestattungsinstitut findet er in einem Sarg einen noch lebenden Mann. Noch bevor die Kommissare am Tatort sind, erliegt dieser seinen schweren Verletzungen. Vor seinem Tod hat der Mann noch einen Namen gesagt - den des Mörders? Kommissar Naseband kennt diesen Namen: Er gehört zu einer Frau aus seiner Vergangenheit ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1