Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Sandys neuer Anzug / Liebe geht durch den Magen

NickelodeonStaffel 2Folge 12vom 26.08.2024
Sandys neuer Anzug / Liebe geht durch den Magen

Sandys neuer Anzug / Liebe geht durch den MagenJetzt kostenlos streamen

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 12: Sandys neuer Anzug / Liebe geht durch den Magen

22 Min.Folge vom 26.08.2024Ab 6

Sandy bekommt einen brandneuen Anzug, während ein alter Freund auf eine Reise der Selbstentdeckung geht. SpongeBobs neuer Freund ist ein Parasit in seinem Magen. Die Spannung steigt, als sein Appetit das ganze Camp bedroht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Nickelodeon
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Alle 2 Staffeln und Folgen