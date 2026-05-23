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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Das Ende des Sommers

NickelodeonStaffel 2Folge 13vom 23.05.2026
Das Ende des Sommers

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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre

Folge 13: Das Ende des Sommers

22 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 6

Als alle ihre Sachen packen und Kamp Koral verlassen, bleiben SpongeBob und Patrick zurück, damit SpongeBob seine erste Qualle fangen kann. Die Sache geht schief, als zwei Kriminelle auftauchen, die das leere Camp als ihr Versteck nutzen wollen.

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