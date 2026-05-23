Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Folge 13: Das Ende des Sommers
22 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 6
Als alle ihre Sachen packen und Kamp Koral verlassen, bleiben SpongeBob und Patrick zurück, damit SpongeBob seine erste Qualle fangen kann. Die Sache geht schief, als zwei Kriminelle auftauchen, die das leere Camp als ihr Versteck nutzen wollen.
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Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2: Nickelodeon